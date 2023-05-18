وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة… حصيلة 2022

2023-05-18 / 17:18
1
هبة بريس _ الرباط

أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حصيلتها برسم سنة 2022، في إطار ترسيخ وتعزيز مبدأ التواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء والرأي العام.

وتعرض هذه الحصيلة، التي تم تضمينها في إصدار شمل أربعة محاور، التقدم المحرز في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والمشاريع والأنشطة ذات الصلة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تروم الرفع من أداء الإدارة وجعلها أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف المجالات، وتوجيهها للتكيف مع مختلف المتغيرات والتحديات الراهنة والمستقبلية.

وسجلت الوزارة، في تقديم لهذه الحصيلة، أن “الحكومة التزمت في المحور الثالث من برنامجها بتعزيز حكامة التدبير العمومي وتكريس فعالية الإدارة وجعلها في خدمة المرتفق، عبر تقريب وتحديث الجهاز الإداري، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية مع إعطاء أولوية خاصة لتسريع وتيرة التحول الرقمي “. وتابعت أن النموذج التنموي الجديد أكد على أن الرقمنة رافعة حقيقية للتنمية المستدامة ومحركا للتحولات المهيكلة وآلية أساسية لبلوغ الشمول الرقمي، وكسب رهان الثقة الرقمية لدى مختلف الفاعلين من إدارة ومقاولات ومرتفقين، والرفع من فرص الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار، وتأمين السيادة الرقمية الوطنية.

وسجلت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه في أفق تفعيل التزامات البرنامج الحكومي (2021 -2026) ودعم وتسريع أوراش الدولة الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، تعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، مبنية على ثلاثة محاور أساسية تهم الاقتصاد الرقمي والإدارة الرقمية والشمول الرقمي.

كما تحرص الوزارة على متابعة تنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى لإصلاح الإدارة، لاسيما تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمرتفق.

وأشارت إلى أن منظومة الوظيفة العمومية عرفت مراجعة لأساليب تدبيرها بهدف تطويرها وترسيخ مهنيتها، وتكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والفعالية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اشتوكة : سرقة المنشآت الكهربائية تؤرق ساكنة ايت عميرة

اشتوكة : سرقة المنشآت الكهربائية تؤرق ساكنة ايت عميرة

2023-05-18 / 22:27
Photo of الشائعات في الاعلام الالكتروني.. قتل للحقيقة وزيغ عن المهنية

الشائعات في الاعلام الالكتروني.. قتل للحقيقة وزيغ عن المهنية

2023-05-18 / 21:55
Photo of اعتقال سيدة ومرافقها بتهمة انتحال صفة موظف شرطة

اعتقال سيدة ومرافقها بتهمة انتحال صفة موظف شرطة

2023-05-18 / 21:02
Photo of تنسيق بين الأمن والديستي يطيح بعصابة لسرقة السيارات بفاس

تنسيق بين الأمن والديستي يطيح بعصابة لسرقة السيارات بفاس

2023-05-18 / 19:49
Photo of الرباط.. حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية للحج

الرباط.. حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية للحج

2023-05-18 / 19:40
Photo of تمرين عابر بين البحرية الملكية و البحرية الإيطالية بسواحل طنجة

تمرين عابر بين البحرية الملكية و البحرية الإيطالية بسواحل…

2023-05-18 / 18:47
Photo of فضيحة جديدة ..بنما تعتقل ابن شقيق أركان البوليساريو لتهريبه ألاف الدولارات

فضيحة جديدة ..بنما تعتقل ابن شقيق أركان البوليساريو لتهريبه…

2023-05-18 / 18:26
Photo of الحبس والغرامة للبرلماني ورئيس جماعة تازة

الحبس والغرامة للبرلماني ورئيس جماعة تازة

2023-05-18 / 17:38
Photo of مراكش : ايداع والدة فنانة شعبية مشهورة سجن الوداية

مراكش : ايداع والدة فنانة شعبية مشهورة سجن الوداية

2023-05-18 / 16:50
Photo of طنجة ..تفكيك ورشة سرية لصناعة قوارب “الحريگ” وتوقيف شخصين

طنجة ..تفكيك ورشة سرية لصناعة قوارب “الحريگ” وتوقيف شخصين

2023-05-18 / 16:36

تعليق واحد

  1. الانتقال الرقمي في الإدارة العمومية والمحاكم لم يرى النور ولم يكون قابل للتطبيق والسبب هي سياسة التعقيدات والعقبات التي مخطط لها مند الإستقلال. مند أعوام ونحن نسمع اسطوانة الانتقال الرقمي ولم نرى اي شيء على الأرض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق