محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر في حق محمد زيان

2023-05-18 / 16:45
1
هبة بريس _ الربا

علم ان محكمة النقض ايدت الحكم الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، والقاضي بحبسه ثلاث سنوات نافذة.

وأسدلت محكمة النقض الستار على ملف زيان، الذي جرى اعتقاله في 21 نونبر من السنة الماضية، بعدما أيدت حينها استئنافية الرباط الحكم الابتدائي عليه بنفس العقوبة.

وأدين زيان بصك تهم يضم “إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب، وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإهانة هيئة منظمة، والتحرش الجنسي، ونشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد و التشهير بهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة اقوال وافعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله”.

ما رأيك؟
المجموع 29 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يدين تجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين من طرف الميليشيات المسلحة

المغرب يدين تجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين من طرف الميليشيات…

2023-05-19 / 10:08
Photo of الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في أشغال القمة العربية في جدة

الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في أشغال القمة…

2023-05-19 / 09:59
Photo of محمد سالم لهبة بريس : قوى دولية بينها اسبانيا لم تعد تهتم لتصريحات زعيم البوليساريو التصعيدية

محمد سالم لهبة بريس : قوى دولية بينها اسبانيا…

2023-05-18 / 21:38
Photo of مسؤول بوزارة الخارجية يدين إقدام متطرفين اسرائيليين على اقتحام لحرمة المسجد الأقصى

مسؤول بوزارة الخارجية يدين إقدام متطرفين اسرائيليين على اقتحام…

2023-05-18 / 19:32
Photo of بمشاركة مغربية …”وزراء خارجية عرب ” يناقشون التطورات الإقليمية والدولية

بمشاركة مغربية …”وزراء خارجية عرب ” يناقشون التطورات الإقليمية…

2023-05-18 / 11:43
Photo of اعتماد برنامج تعاون جديد بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد الأوروبي

اعتماد برنامج تعاون جديد بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد…

2023-05-17 / 23:20
Photo of بعد عزل الراضي.. فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة سيدي سليمان

بعد عزل الراضي.. فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة سيدي…

2023-05-17 / 22:21
Photo of بوريطة يتباحث مع وزراء خارجية دول عربية في جدة السعودية

بوريطة يتباحث مع وزراء خارجية دول عربية في جدة…

2023-05-17 / 20:38
Photo of بنسعيد: “الكل يتفق على أن هناك فراغا قانونيا بمجلس الصحافة”

بنسعيد: “الكل يتفق على أن هناك فراغا قانونيا بمجلس…

2023-05-17 / 19:03
Photo of المفوضية الأوروبية تحذف المغرب من القائمة الرمادية

المفوضية الأوروبية تحذف المغرب من القائمة الرمادية

2023-05-17 / 16:43

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق