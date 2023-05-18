محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر في حق محمد زيان

هبة بريس _ الربا

علم ان محكمة النقض ايدت الحكم الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، والقاضي بحبسه ثلاث سنوات نافذة.

وأسدلت محكمة النقض الستار على ملف زيان، الذي جرى اعتقاله في 21 نونبر من السنة الماضية، بعدما أيدت حينها استئنافية الرباط الحكم الابتدائي عليه بنفس العقوبة.

وأدين زيان بصك تهم يضم “إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب، وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإهانة هيئة منظمة، والتحرش الجنسي، ونشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد و التشهير بهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة اقوال وافعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1