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طنجة ..تفكيك ورشة سرية لصناعة قوارب “الحريگ” وتوقيف شخصين

2023-05-18 / 16:36
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هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 18 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و43 سنة، يشتبه في تورطهما في إعداد ورشة لصناعة القوارب المطاطية المخصصة لتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أجريت بداخل ورشة يستغلانها عن حجز مجموعة من المحركات البحرية والقوارب المطاطية ومجموعة من الأدوات والمعدات والمواد الأولية التي تستعمل في صناعة هذه القوارب.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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‫3 تعليقات

  3. مابقا مايعجب فهاد الدنيا غير الله يهدي الجميع غير اللحريك ولا الاغتصاب ولا شفيرا ياربي تستر

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