مراكش : ايداع والدة فنانة شعبية مشهورة سجن الوداية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” عن إيداع والدة فنانة شعبية مشهورة ، سجن الوداية بمراكش، بعد إعتدائها على محام .

و اضافت نفس المصادر ، أن والدة الفنانة كانت بمقر المحكمة في قضية تتعلق بحفيدة لها ، قبل أن يندلع خصام مع محام ، إنتهى بحسب صك الاتهام ، بالاعتداء الجسدي وتكسير نظاراته.

وبعد ذلك توجه بشكاية الى النيابة العامة مرفوقة بدليل مادي الى جانب شهزر، لتقرر النيابة العامة متابعة والدة الفنانة في حالة إعتقال، بينما نضيف مصادرنا أن الفنانة الشعبية حركت إتصالاتها للبحث عن محام يدافع عن والدتها خارج هيئة مراكش .

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