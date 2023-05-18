بهذا القرار… “تولوز” يغلق ملف أبوخلال

هبة بريس _ ع عياش

خرج نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم عن صمته معلنا عودة الدولي المغربي، زكرياء أبوخلال، إلى وضعه العادي، ليتدرب مع زملائه، بعد أن كان أوقفه، سابقا، إثر معطيات تتحدث عن تلفظه بكلمات غير لائقة في حق مسؤولية محلية.

وقال النادي، في بلاغ له، إنه، وبعد فتحه لتحقيق، وعقد اجتماع متعدد الأطراف جمع اللاعب والمسؤولية المحلية، وحضره النادي، تبين أن ما حملته إحدى الوسائط الإخبارية لم ينقل الحقيقة كما هي، وبالتالي فقد تم إغلاق الملف نهائيا، ليعود اللاعب إلى مجموعته.

وكان لاعب المنتخب المغربي زكرياء أبو خلال .قد قال في تغريدة نشرها اليوم الخميس 18 ماي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “التقارير التي انتشرت مؤخرا لا تتماشى مع ما حصل مع نائبة عمدة تولوز للشؤون الرياضية”.

وأضاف في نفس التغريدة “اتفقنا على وضع حد لهذا الموضوع نظرا لتأثيره علينا وعلى عائلتنا .. شكرا لكم على تفهم ”

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