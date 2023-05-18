القضاء التونسي يفرج عن شابين انتقدا الشرطة بأغنية ساخرة

هبة بريس _ وكالات

أفرج القضاء التونسي، بمحافظة نابل، عن الشابين ضياء بن نصير ويوسف شلبي اللذين اعتقلا بداية الأسبوع بسبب نشرهما أغنية ساخرة تنتقد سلوك عناصر الشرطة.

وقال محامي الشابين، محمد الشهدي، إن “رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية قبل طلب الدفاع الإفراج عن الطالبين الموقوفين”.

وأوضح الشهدي في حديث صحفي أن “عملية الإيقاف شهدت مخالفات عدة من بينها التحقيق مع الشابين الموقوفين مدة 24 ساعة وحجز هواتفهما من دون حضور محام”.

وعبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الخميس، عن رفضه اعتقال الشابين عقب اعتقالهما، الثلاثاء الماضي .

وقال سعيد: “إن اعتقال طالبين في الجامعة يستعدان لاجتياز الامتحانات أمر غير مقبول، وعلى القضاة الشرفاء أن يتصدوا لمثل هذه التجاوزات وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بدوره كاملا في ضمان العدل لكل التونسيين

وأضاف الرئيس التونسي ” أنا لا أتدخل في القضاء ولكن لن نسمح لأن يظلم أحد في هذه البلاد”.

وتساءل كيف يبقى “من نهبوا الدولة والمجتمع خارج السجون ويقع سجن من كان في بيته يردد أغنية، وحتى على افتراض أنهم قاموا بجرم، لماذا يتم الاحتفاظ والتنكيل بهم؟”

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