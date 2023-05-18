وجدة .. الاحتفال بالذكرى 18 لإنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هبة بريس : وجدة

تحت شعار ” الحصيلة ومكاسب المرحلة الثالثة” نظمت بولاية جهة الشرق حفلا بمناسبة الذكرى 18 لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد معاذ الجامعي والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بأنها مناسبة تحمل معاني الفخر والاعتزاز بهذا الورش الملكي، الذي شكل تحولا حقيقيا للمسار التنموي، وخلق شروط الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي من خلال تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، والتي كان لها الأثر البليغ على ظروف عيش الفئات الهشة والمعوزة من المجتمع، ودعم الشباب للاندماج في محيطهم السوسيو اقتصادي وتعزيز الحس المقاولاتي لديهم ومواكبة المشاريع المحدثة لفرص الشغل.

ويضيف كذلك، ووجب التأكيد بأن المرحلة الحالية، التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة يوم 18 شتنبر 2018، تهدف إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ودعم الفئات في وضعية هشاشة.

وفي خلال كلمته، أعطى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد حصيلة المشاريع المبرمجة والمنجزة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022، على مستوى عمالة وجدة انكاد، حيث بلغ 231 مشروعا بكلفة اجمالية فاقت 136.4 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة المبادرة الوطنية 113.3 مليون درهم، لفائدة أكثر من 228 ألف مستفيد ومستفيدة، وهي موزعة حسب البرامج من خلال ما يلي :

1- برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، بلغ عدد المشاريع المنجزة 11 مشروعا، بكلفة اجمالية فاقت 4.6 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بنسبة 100%، تتعلق باقتناء حافلات للنقل المدرسي ووحدة طبية متنقلة لفائدة ما يزيد عن 1400 مستفيدة ومستفيد.

2- برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: تم انجاز 61 مشروعا ونشاطا بكلفة اجمالية فاقت 59 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بما يزيد عن 42.5 مليون درهم، وقد استفاد من هاته المشاريع، المتعلقة أساسا ببناء وتجهيز وصيانة مراكز لاستقبال الأشخاص في وضعية هشاشة، واقتناء وسائل للنقل، ودعم برامج إعادة ادماج السجناء السابقين، وكذا دعم الجمعيات المسيرة للمراكز الاجتماعية، ما يفوق 11 ألف مستفيدة ومستفيد.

3- برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب: بلغ عدد المشاريع المنجزة 103 مشروعا، بكلفة اجمالية فاقت 44.9 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بما يفوق 38.4 مليون درهم، وتتوزع هاته المشاريع ما بين تهيئة وتجهيز وتسيير منصة الشباب، وتمويل 32 مشروعا في إطار ريادة الأعمال، و64 مشروعا في إطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي بالإضافة إلى ادماج 396 من الشباب المنتمي لعمالة وجدة انكاد في سوق الشغل. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك 158 مشروع أو فكرة مشروع، تم انتقاؤها وستعرض على اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية من أجل البث فيها قبل عرضها على أنظار اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

4- برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة: بلغ فيه عدد المشاريع المنجزة 56 مشروعا بكلفة اجمالية فاقت 27.8 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة المبادرة الوطنية نسبة 99 %، وهي موزعة ما بين اقتناء الكتب واللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتنظيم قوافل طبية وتوفير حافلات للنقل المدرسي و اقتناء معدات طبية وشبه طبية، وكذا الدعم المدرسي لفائدة أكثر من 1200 من التلاميذ المنحدرين من الوسطين القروي وشبه الحضري، بالإضافة إلى احداث وتجهيز وتسيير 22 من وحدات التعليم الأولي بالعالم القروي.

كما نوه بجهود مختلف المتدخلين والشركاء، من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومنتخبين من أجل تثمين الرأسمال البشري وتحسين وضعية الفئات الهشة والمعوزة، وتمكين الشباب من الاندماج في الحياة الاقتصادية وتوفير الفرص المواتية للولوج إلى سوق الشغل وفتح آفاق جديدة أمامهم لإبراز قدراتهم ومؤهلاتهم في المجال الاقتصادي.

وخلال الحفل، تم توقيع اتفاقيات شراكة مع بعض حاملي مشاريع/ برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، وعرف كذلك تسليم وحدة طبية متنقلة تم اقتناؤها في اطار برنامج تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي وزيارة موقع مشروع الادماج السوسيواقتصادي للشباب عن طريق الرياضة.

وتجدر الإشارة، أنه ستنظم دورات تكوينية، لفائدة أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ورؤساء وأعضاء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء الأقسام على مستوى عمالة وأقاليم الجهة، بالإضافة الى الفاعلين الاجتماعيين، وذلك لتقوية قدراتهم في مجال منظومة التنمية البشرية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0