الصندوق المغربي للتقاعد يُتوج بأربع شهادات دولية

2023-05-18 / 15:08
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هبة بريس _الرباط

تُوج الصندوق المغربي للتقاعد من قبل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) بأربع شهادات دولية، وذلك خلال انعقاد المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا بأبيدجان (17-19 ماي).

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن الشهادات الدولية الأربع التي تم منحه إياها تتمثل في شهادة التميز المتعلقة بالحكامة الجيدة بعد التنزيل الناجح للنسخة الجديدة للمبادئ التوجيهية للجمعية في هذا الميدان، وشهادة الاستحقاق مع تنويه خاص عن إحداث مختبر مفتوح عبارة عن فضاء تشاركي للابتكار.

كما يتعلق الأمر بشهادة الاستحقاق عن فكرة “آجي نفهمو التقاعد” من أجل تبسيط المفاهيم والمصطلحات القانونية والتقنية المرتبطة بحقوق وواجبات المرتفقين، وكذا شهادة الممارسات الجيدة، عن إحداث فضاء للخدمات الذاتية الإلكترونية لفائدة المرتفقين.

ووفقا للمصدر ذاته، تمثل هذه الشهادات اعترافا دوليا بدينامية التميز التي ينهجها الصندوق من أجل تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية والابتكار، وتجويد الخدمات التي يقدمها للمواطن، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتعد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي منظمة دولية تأسست عام 1927، وتضم المؤسسات التي تعمل في مجال إدارة الضمان الاجتماعي. وتتمحور أهم مهامها حول تعزيز التعاون بين مؤسسات الضمان الاجتماعي بالبلدان الأعضاء وتبادل الخبرات فيما بينها، علاوة على دراسة المشاكل المتعلقة بقضايا مشتركة.

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