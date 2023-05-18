“لاكوست” الفرنسية تعتذر وتسحب أقمصة بخريطة مبتورة للمغرب

2023-05-18 / 14:28
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هبة بريس _ الربا

قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن مسؤولي شركة الألبسة الفرنسية “لاكوست” الفرنسية عبروا عن أسفهم لتسويق أقمصة تضم خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية،

وأثارت شركة “لاكوست” الفرنسية الكثير من الجدل بسبب أقمصة جديدة عرضتها للبيع، والتي تضم خريطة لدول العالم ضمنها المغرب، مبتورا ومنفصلا عن أقاليمه الصحراوية.

جاء ذلك في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب،

وكشف الوزير في جوابه إن مصالح الوزارة باشرت، فور علمها بالخبر، وعلى إثر الضجة التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي، تحريات ميدانية في جميع نقاط البيع وكذا لدى المنتجين في قطاع النسيج.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم ربط الاتصال بمسؤولي الشركة بفرنسا، الذين عبروا عن أسفهم عن هذا “الحادث غير المتعمد”.

واضاف أنه وتجاوبا مع طلب الوزارة ووعيا منها بأهمية المغرب كشريك استراتيجي، عملت الشركة الفرنسية على سحب المنتوج على الفور من جميع النقاط الرسمية للبيع في جميع أنحاء العالم.

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