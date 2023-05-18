مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
هبة بريس
– في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– إفران : 36 ملم
– شفشاون : 20 ملم
– مكناس : 19 ملم
– القنيطرة : 17 ملم
– فاس وتطوان : 16 ملم
– العرائش وميدلت : 14
– الرباط : 10 ملم
– بني ملال وبنسليمان والحسيمة والمحمدية وطنجة وتازة : 03 ملم
– الناظور : 02 ملم
– الدار البيضاء وبوعرفة ووجدة : 01
– سطات : أقل من مليمتر
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13 تعليقات
اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة العظيمة التي وهبها لنا الله هذآ اليوم المبارك.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يارب ارحم إنك على كل شيء قدير ونعم بالله العلي العظيم والحمدلله على هذه النعمة العظيمة الذي طالما انتظرها الفلاح البسيط.
إن بعد العسر يسرا والحمدلله ان آلله سبحانه وتعالى نعمته لا تحصى ولا تعد فيقول كن فيكون .
اللهم اسقينا الغيث نافعا ولا ضارا ولا تجعلنا من القانطين نطلبك لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء.
الحمدلله على هذه الأمطار رغم انحباسها تعود بالنفع على الفلاح البسيط الذي ينتظر رحمة الله تعالى ، اللهم اسقينا الغيث نافعا ولا ضارا.
رغم تأخرها فهي ستعود بالنفع في أشياء أخرى وستكون بشارة خير على المملكة المغربية.
ستكون إيجابية في قطاع الفلاحة رغم تضررها ولكن الحمد لله على كل شيء ، وستملؤ الانهار والسدود وتعود الإبتسامة للفلاح الصغير الذي طالما عانى من الجفاف.
الفلاح البسيط جد ماسة إلى الأمطار رغم تأخرها لأن هناك بعض الفواكه والخضر تحتاج إلى الأمطار والحمدلله أن الله سبحانه وتعالى أنزل رحمته بهذه الأمطار التي عمت جل أنحاء المملكة .
بعدما ان عرف المغرب خلال الفترة الماضية موجة الحر الغير المسبوقة مما أثرت على المحاصيل الزراعية وموسم فلاحي ضعيف جدا هذه السنة ولكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء .
مؤشرات الجفاف الذي عرفه المغرب هذه السنة تزامن مع الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولكن الحمدلله على هذه الأمطار نتمنى من الله عزوجل ان تستمر أسبوعين بدون انقطاع إنشاء الله.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ….)
الحمدلله على هذه النعمة العظيمة حيث قال تعالى في كتابه الكريم ( وانزلنا من السماء ماءا بقدر فاسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون).
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( افرءيتم الماء الذي تشربون ءأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ، لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون.)