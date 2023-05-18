مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هبة بريس

– في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران : 36 ملم

– شفشاون : 20 ملم

– مكناس : 19 ملم

– القنيطرة : 17 ملم

– فاس وتطوان : 16 ملم

– العرائش وميدلت : 14

– الرباط : 10 ملم

– بني ملال وبنسليمان والحسيمة والمحمدية وطنجة وتازة : 03 ملم

– الناظور : 02 ملم

– الدار البيضاء وبوعرفة ووجدة : 01

– سطات : أقل من مليمتر

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