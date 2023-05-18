أحدث ظهور لعادل إمام خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ 83

2023-05-18 / 13:43
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل بصور جديدة توثق احتفال بعض الفنانين المصريين بذكرى ميلاد النجم عادل إمام الثالث والثمانين.

ويحتفي الكثير من المصريين وعشاق الفن بالدول العربية، في السابع عشر من ماي بعيد ميلاد النجم السينمائي عادل إمام، الذي يعتبره كثيرون بمثابة علامة فارقة في تاريخ الفن المصري.

وكشف إعلاميون مصريون أن حفل عيد الميلاد أقيم في قصر النجم المصري بالمنصورية، حيث حضر كل من النجمة يسرا والفنانة لبلبة والفنانين خالد سرحان ومصطفى هريدي، بالإضافة إلى المخرج رامي إمام، نجل “الزعيم”، وبعض الأقارب والأصدقاء، وعادل سليمان مدير أعمال عادل إمام.

هذا و يعد النجم المصري أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي،حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، فضلا عن تقديمه عدد مهم من المسرحيات التي لاتزال راسخة في أذهان جمهوره.

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