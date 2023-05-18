الجديدة “قبلة” لمهنيي المطعمة والمواد الغذائية والصناعة الفندقية

2023-05-18 / 13:03
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أحمد مصباح – الجديدة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى امتداد أيام الأربعاء – الخميس – الجمعة – السبت والأحد 17 – 18 – 19 – 20 – 21 ماي 2023، يحتضن مركز المعارض محمد السادس بالجديدة، النسخة العاشرة من “كريماي”، الملتقى الدولي لمهنيي المطعمة والحلويات والمواد الغذائية والصناعة الفندقية، والذي افتتح فعالياته في اليوم الأول، الأربعاء الماضي، والي جهة الدارالبيضاء – سطات، وعامل إقليم الجديدة، ورئيس معرض “كريماي”، وبحضور ضيوف الشرف والهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، ممثلين في سفراء جنوب أفريقيا، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية رواندا، والسنغال، وجمهورية غامبيا، وجمهورية الصومال.

ويروم “كريماي”، الذي يشكل نقطة انطلاق لإبراز المواهب والمؤهلات المغربية والأفريقية في فنون الطهي والطبخ، إعطاء نفس جديد للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال “تعزيز عودة الانتعاش لقطاع الفنادق والمطاعم والحلويات بالمغرب”، سيما بعض جائحة كرونا، وتبعات الأزمة الاقتصادية التي اهتز على وقعها العالم. حيث إن هذا الملتقى الذي ينظم في نسخته العاشرة بالجديدة، قد أصبح قبلة للمدراء والمهنيين والمتخصصين في مجال المطعمة والفندقة، الذين يجعلون منه، كل عام، سوقهم المستهدف وعرضهم المرجعي؛ إذ يجد فيه المشاركون، الذين ينتمون إلى مختلف جهات المغرب، وإلى دول أجنبية، فرصة لإقامة المشاريع والاستثمارات، وتجديد البنى والبنيات التحتية والمرافق والمعدات، وكذا، اختيار الشركاء والموردين، وعقد الاتفاقيات، ومواكبة الجديد في عالم المطعمة والفندقة والسياحة.

هذا، وسيعرف ملتقى “كريماي” في أقوى لحظاته، تنظيم “كأس إفريقيا والشرق الأوسط للسيدات المهنيات في مجال الطبخ”، و”الكأس الإفريقية للمخابز”؛ ناهيك عن منافسات ومحطات مؤهلة لنهائيات دولية كبرى، من قبيل “كأس العالم للمخابز”، و”بوكوز الذهبية العالمية”، و”كأس العالم للحلويات”.

إلى ذلك، يشارك في ملتقى “كريماي”، 150 عارضا من المغرب ومن دول أفريقيا والعالم، و750 علامة تجارية، ممثلة من قبل شركات وطنية ودولية، وانخراط مؤسسات عمومية وحكومية، من خلال أروقة محكمة التنظيم، من قبيل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للجديدة، والثانوية التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة بالجديدة، والمكتب الوطني للتكوين وإنعاش الشغل (شعبة الفندقة بالحوزية، بإقليم الجديدة).

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