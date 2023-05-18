بسبب سمية الخشاب..الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية يحذر الفنانين

2023-05-18 / 12:57
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القسم الفني: هبة بريس

تسبب إعلان الممثلة سمية الخشاب عن حصولها على الدكتوراه الفخرية من إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتكذيب المركز الإعلامي للمنظمة في مصر للخبر، في توجيه الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية) تحذيراً شديد اللهجة إلى فناني مصر من الانسياق وراء المنظمات الوهمية التي تعلن عن تكريمات وهمية للفنانين.

وأصدر الاتحاد بياناً صحافياً جاء فيه، أنه يبذل الجهد من أجل تطوير وإنماء صناعة الدراما التلفزيونية والسينمائية، مشيراً إلى أنه فجأة تنتشر وبكثافة كيانات ومنظمات وهمية تزعم تكريم أعضاء النقابات الفنية ومنحهم دروعاً ودرجات الدكتوراه الفخرية، مما يشكل إساءة بالغة إلى الأعضاء في مصر والعالم، خصوصًا أن هذه المؤسسات تهدف إلى الارتزاق وجلب الأموال غير المشروعة.

وشدد الاتحاد العام للنقابات الفنية، على التقدير والاحترام لكل الكيانات ذات السمعة الطيبة والموثّقة من الجهات ذات الصلة الرسمية بالمؤسسات المصرية.

وأهاب الاتحاد بأعضاء النقابات الفنية توخّي الحذر من التورط من دون قصد في أي أمر مشابه من شأنه أن يسيء إلى الحركة الفنية في مصر والوطن العربي والعالم.

وكان مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر قد نفى منذ أيام ما نُشر من أخبار عن منح الفنانة سمية الخشاب وبعض الفنانين الآخرين درجة الدكتوراه الفخرية من منظمة ادّعت أنها تابعة للأمم المتحدة، تُدعى “منظمة الأمم المتحدة للفنون”

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