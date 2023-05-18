أكادير : توقيف سائق سيارة أجرة وزبونته بحوزتهما مخدرات

2023-05-18 / 12:39
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حول أحد السائقين سيارة أجرة إلى وسيلة لترويج المخدرات على زبناءه ، تحت غطاء توفير خدمة نقل الاشخاص ، بعدما أن تمكنت مصالح الأمن من مراقبته بعد ورود إخبارية بهذا الاخير .

و كشفت مصادر الجريدة، أن دورية أمنية للشرطة بحي السلام وسط المدينة ، إستطاعت إعتقال السائق
وهو في طور تلقي مبلغ مالي كبير من سيدة كانت تقف على جنب الطريق بسيارتها.

وأضافت مصادر الجريدة ، أن الواقعة كانت يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، حيث تم ضبط المعنيين وهم متلبسان بحيازة المخدرات.

وأشارت نفس المعطيات أن المتهمين حاولا إنكار علاقتهما بالمخدرات التي ضبطت بحوزتهما،

حيث حاول كل منها أن ينسبها لملكية الآخر، إلا أن عناصر الأمن اقتادتهما معا لمخفر الشرطة قصد تعميق البحث معها في المنسوب إليهما، وحجز سيارة الأجرة في انتظار انتهاء التحقيقات.

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