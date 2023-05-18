أبو خلال يتفاعل ويرد على الادعاءات

هبة بريس _ ع عياش

لم يصمت لاعب المنتخب المغربي زكرياء أبو خلال كثيرا حول مايتردد من القول اذ خرج ليرد على الادعاءات التي تعرض لها من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية الفرنسية بخصوص نقاشه مع مسؤولة فرنسية.

وقال أبو خلال في تغريدة نشرها اليوم الخميس 18 ماي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “التقارير التي انتشرت مؤخرا لا تتماشى مع ما حصل مع نائبة عمدة تولوز للشؤون الرياضية”.

وأضاف في نفس التغريدة “اتفقنا على وضع حد لهذا الموضوع نظرا لتأثيره علينا وعلى عائلتنا .. شكرا لكم على تفهم ”

وفي شق اخر ؛ أشاد الناخب الوطني وليد الركراكي، بالدولي المغربي زكرياء أبو خلال لاعب نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم، عقب قرار الأخير إبعاده عن التداريب الجماعية إلى حين التوصل بخلاصات التحقيق في موضوع ما نشره موقع “راديو مونتي كارلو سبور” الفرنسي.

وقال الركراكي في تصريحات صحفية، “أنه ولد محترم، بقيم حقيقية، وتربية جيدة، منقولة من أبوين منفتحين، واللذان كانت لنا فرصة الالتقاء بهما خلال نهائيات كاس العالم بقطر”، وتابع “كان لزكرياء سلوك خلال المونديال، جيد، وبعيد عن أي جدال، كانت مديرة فريقنا امرأة، وعندما تصدر منها بعض الصيحات خلال المنافسة، كان يحني رأسه، كان لديه احترام كبير للآخرين، وبكلمة واحدة، لا يمكن قول أي شئ عن سلوكه”.

وطمأن الركراكي في التصريحات ذاته، أن أبو خلال اتصل به، نافيا بالقطع أي ردة فعله مع نائبة عمدة تولوز.

وكان موقع “راديو كونتي كارلو سبور” الفرنسي، أفاد أنه خلال الاستقبال الذي حظي به الفريق من طرف عمدة مدينة تولوز بعد الفوز بكأس فرنسا، رد أبو خلال على نائبة عمدة المدينة لورانس أغيباكي، عندما طلبت من اللاعبين السكوت، قائلا “عندنا النساء لا يتوجهن بهذه الطريقة إلى الرجال”، علما أن لورانس نفت في تصريح لاحق هذا الذي ذهب إليه الموقع.

ويأتي استحضار، هذه “الحادثة”، بعد مرور قرابة الأسبوعين، عن امتناع أبو خلال المشاركة في مباراة فريقه تولوز أمام نانط بقميص يحمل شعارا لـ”دعم المثلية”، مؤكدا في تصريح “اتخذت قرار عدم المشاركة في المباراة. لكن قبل كل شئ، أريد أن أشير إلى انه لدي تقدير كبير لكل شخص، كيفما كانت مرجعايته الشخصية، جنسه، وديانته، وأصوله. الاحترام هو قيمة أقدرها كثيرا. وما على الأخرين إلا فعل الشئ ذاته، بمعنى أن هذه القيمة تطال ايضا معتقداتي الشخصية..لهذا أرى أنني لست الشخص المناسب للمشاركة في هذا اللقاء. أتمنى أن يتم التعامل مع قراري باحترام، كما نطالب به كلنا”.

يذكر أن أبو خلال انضم إلى تولوز، صيف السنة الماضية، قادما من أزد ألكمار الهولندي بعقد يمتد إلى غاية العام 2026، وخاض في موسمه الأول 39 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز 13 هدفا، مع 3 تمريرات حاسمة

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