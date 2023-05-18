عكس الحقيقة…فوز الفهد:” أنا الخليجية الوحيدة المدعوة لكان”

القسم الفني : هبة بريس

أثارت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد الجدل بعد تأكيدها بأنها الخليجية الوحيدة التي تمت دعوتها للمشاركة في مهرجان “كان” السينمائي بدورته الـ76، على الرغم من تواجد عدد من النجمات الخليجيات في الحدث العالمي التي بدأت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي.

وعلقت فوز على مقطع فيديو: “هذه المرة أول مرة أسوي هذا الشي، طبعًا أول شي الحمد الله إني صارلي 3 سنين أتعامل مع APM Monaco واختاروني الوحيدة من الخليج إني أجي احضر مهرجان كان”.

ولفتت فوز إلى أنها اختارت فستانا باللون الأصفر من توقيع دار الأزياء اللبنانية AZZI & OSTA ، والذي تبلغ قيمته نحو 4 آلاف دولار.

ومن خلال الصور، تبين أن عدة نجمات خليجيات قد دعين لحضور المهرجان بدورته الحالية؛ أبرزهن الممثلة السعودية أسيل عمران، التي تألقت بفستان كلاسيكي بلون البوردو من توقيع دار الأزياء الفرنسية “ديور”.

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