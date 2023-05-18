أسعار صرف أهم العملات الأجنبية
هبة بريس
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 18 ماي 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
1 أورو 9.94920 * 11.5626
1 دولار أمريكي 9.19350 * 10.6843
1 دولار كندي 6.82410 * 7.93070
1 جنيه استرليني 11.4510 * 13.3070
1 جنيه جبل طارق 11.4550 * 13.3130
1 فرنك سويسري 10.2280 * 11.8860
100 كرونة سويدية 87.8580 * 102.110
100 كرونة نرويجية 84.9440 * 98.7180
1 ريال سعودي 2.45140 * 2.84900
1 دينار كويتي 29.9310 * 34.7850
1 درهم إماراتي 2.50370 * 2.90970
1 ريال قطري 2.52360 * 2.93280
1 دينار بحريني 24.3860 * 28.3400
100 ين ياباني 6.67980 * 7.76300
1 ريال عماني 23.9100 * 27.7880
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0