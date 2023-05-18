هبة بريس

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 18 ماي 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.94920 * 11.5626

1 دولار أمريكي 9.19350 * 10.6843

1 دولار كندي 6.82410 * 7.93070

1 جنيه استرليني 11.4510 * 13.3070

1 جنيه جبل طارق 11.4550 * 13.3130

1 فرنك سويسري 10.2280 * 11.8860

100 كرونة سويدية 87.8580 * 102.110

100 كرونة نرويجية 84.9440 * 98.7180

1 ريال سعودي 2.45140 * 2.84900

1 دينار كويتي 29.9310 * 34.7850

1 درهم إماراتي 2.50370 * 2.90970

1 ريال قطري 2.52360 * 2.93280

1 دينار بحريني 24.3860 * 28.3400

100 ين ياباني 6.67980 * 7.76300

1 ريال عماني 23.9100 * 27.7880

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