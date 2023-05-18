حقيقة صورة “الغزلان المشوية” في حفل زفاف نجل الوزير مبديع
تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قيل إنها من حفل “زفاف باذخ” لابن الوزير المغربي السابق، محمد مبديع.
وتتضمن المنشورات صورة لموائد عليها ما يبدو أنها أغنام مشوية ومقطع فيديو لأناس وهم في مأدبة يتناولون هذه الأغنام يوم زفاف نجل ” مبديع ” سنة 2019.
واختار البعض الخوض في الصور تزامنا واعتقال الوزير مبديع على خلفية تلقي رشى وشبهات فساد أواخر الشهر الماضي.
ومن خلال البحث تبين ان موقع ” يوتوب ” يحتفظ بمقطع فيديو يبين ان الامر يتعلق بحفل زفاف اقيم في ابخاريا
ومن خلال الاستماع للفيديو يتأكد ان اللغة المتداولة روسية بينما يرشد البحث الوصول الى صور مشابهة لمأدبة أغنام مشوية في حفل زفاف أقيم في أبخازيا سنة 2019.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، إيداع الوزير السابق والقيادي في حزب “الحركة الشعبية” ، محمد مبدع، السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.
وقبل اعتقاله بساعات قدم البرلماني عن حزب “الحركة الشعبية”، استقالته من رئاسة لجنة “العدل والتشريع وحقوق الإنسان” بمجلس النواب بعد أيام على انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.
وحصل النائب الحركي، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات
17 تعليقات
مال الشعب يحتفل به مع ابنه ولكن حتى الاخرون لهم نفس الاحتفال واجب الحساب لكل من تطاول على مال الشعب ليكون عبرة للاخرين..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة..
إذا كان حفل الزفاف بمدينة روسية، إذن الذي كان يرقص يوم الحفل هو رئيس روسيا بوتين
محمد مبديع كان من بين السياسيين الفاسدين الذين كانوا ثقة الملك والشعب ..
على الداخلية والقضاء ان يشنوا حربا على الفاسدين والمفسدين والقبض على المبدعين ..
السؤال المطروح من اين تم اقتناء الغزال هل موجود في السوق أو تم استيراده ؟!
زفاف ابن مبدع صرف فيه حسب مصادر مقربة ما يزيد عن 2 مليار سنتيم ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.نتمنى من القضاء الحكم عليه بالمؤبد ..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وليس العزل ..
اموال الشعب. لاحول ولاقوة الا بالله المشكل ليس لوحده موجود كتير من الفاسدين مثله ينهبوا أموال الشعب. حسابه عند الله..
يجب مصادرة كل أمواله الى خزينة الدولة..
هذا الموضوع تم التطرق له من قبل فلما الاعادة
واش أبخازيا فيها الغزلان ؟ واقيلا جابوهم من المغرب , التزوير ممكن في الصورة أو في الصوت ,
هذا يعني ان البرلمانيين عبارة عن عصابات متضامنة في ما بينها
يجب أن يحاسب مبديع كما يجب محاسبة ناشري هذه الصورة والصاقها بمبديع
لان كان ما تقولونه حقيقة لماذا لم يكذب المعني بالامر هذا الفيديو و يتابع ناشروه فالقانون يضمن له ذلك. لكن ألي فكرشو لعجينا ما يهضر.
أؤيد نيب في تعليقه حول من يرقص هل بوتين اوميديفيد اوزخروف او،،،،؟؟؟؟ /