حقيقة صورة “الغزلان المشوية” في حفل زفاف نجل الوزير مبديع

هبة بريس _ ع عياش

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قيل إنها من حفل “زفاف باذخ” لابن الوزير المغربي السابق، محمد مبديع.

وتتضمن المنشورات صورة لموائد عليها ما يبدو أنها أغنام مشوية ومقطع فيديو لأناس وهم في مأدبة يتناولون هذه الأغنام يوم زفاف نجل ” مبديع ” سنة 2019.

واختار البعض الخوض في الصور تزامنا واعتقال الوزير مبديع على خلفية تلقي رشى وشبهات فساد أواخر الشهر الماضي.

ومن خلال البحث تبين ان موقع ” يوتوب ” يحتفظ بمقطع فيديو يبين ان الامر يتعلق بحفل زفاف اقيم في ابخاريا

ومن خلال الاستماع للفيديو يتأكد ان اللغة المتداولة روسية بينما يرشد البحث الوصول الى صور مشابهة لمأدبة أغنام مشوية في حفل زفاف أقيم في أبخازيا سنة 2019.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، إيداع الوزير السابق والقيادي في حزب “الحركة الشعبية” ، محمد مبدع، السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

وقبل اعتقاله بساعات قدم البرلماني عن حزب “الحركة الشعبية”، استقالته من رئاسة لجنة “العدل والتشريع وحقوق الإنسان” بمجلس النواب بعد أيام على انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.

وحصل النائب الحركي، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات

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