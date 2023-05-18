طقس الخميس.. أجواء باردة ورعد بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نزول أمطار وزخات رعدية بكل من السواحل والسهول الممتدة شمال آسفي والواجهة المتوسطية والريف والأطلس وشمال المنطقة الشرقية.
كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة فوق كل من الهضاب العليا الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة، إضافة إلى السهول الوسطى، وكذا تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.
عدا ذلك، سيبقى الطقس باردا نسبيا بكل من الأطلس والريف والهضاب الشرقية. وكالعادة، سيلاحظ تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية للبلاد، مع تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير ومنطقة سوس.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 19 و22 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 11 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع البلاد.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض مستمر بمعظم أرجاء المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
14 تعليقات
رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. الحمد لله..
الحمد لله على امطار الرحمة والخير..
تساقطات مطرية لها اثر إيجابي على حقينة السدود والفرشة المائية..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
تساقطات مطرية على جميع أنحاء المملكة. وسبحان الله تساقطات ثلجية في قمم الأطلس الكبير مثل جبال أزيلال ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
نتمنى ان تستمر هاته التساقطات المطرية لتنعش الغطاء النباتي..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت.اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
الحمدوالله علا مااعطانا الله من بركاته انه هو الرحمان الرحيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نحمد الله ونشكره على هده الايام نزلت فيها حرارة الشمس ونزلت فيها بعض الامطار
اللهم ارزقنا مطر الخير علا ارضك واسقي عبادك وبهيمتك ونشر رحمتك وحيي بلدك الميت
نتمنا كل الخير من الله عز وجل ونرجو رحماته علا ارضه وعباده