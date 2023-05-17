اعتماد برنامج تعاون جديد بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد الأوروبي

هبة بريس ـ الرباط

استقبل الوزير محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، باتريشيا لومبارت كوزاك، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب.

و خلال هذا اللقاء عقد الحجوي و لومبارت جلسة عمل تم خلالها اعتماد برنامج تعاون بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة 2023-2025.

وفي إطار هذا البرنامج، سيعمل مجموعة من الخبراء الأوروبيين على مواكبة مشاريع الأمانة العامة للحكومة المتعلقة بمجالات إعداد، ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل تنمية اجتماعية مستدامة ونمو اقتصادي تنافسي، دراسة أثر القوانين وتوطيدها وكذا التكوين المستمر لأطر الأمانة العامة للحكومة.

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