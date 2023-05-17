فيضانات كارثية وسيول جارفة تضرب إيطاليا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقي تسعة أشخاص حتفهم وتم إجلاء الآلاف إثر فيضانات مدمرة في شمال إيطاليا حسب حصيلة جديدة أعلنها مسؤولون مساء اليوم الأربعاء.

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى إلغاء سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ضمن سباقات الـ«فورمولا 1» في نهاية هذا الأسبوع لعدم إرهاق طواقم الطوارئ التي كانت مستنزفة بالفعل في الاستجابة لحالة الطوارئ بسبب الأمطار، بينما غردت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أثناء توجهها للمشاركة في قمة مجموعة السبع في اليابان لتأكيد دعمها للمتضررين، وقالت: إن الحكومة على استعداد للاستجابة بالمساعدات الضرورية.

وقالت نائبة حاكم منطقة إيميليا رومانيا إيرينيه بريولو للصحفيين إن ما مجموعه ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وما زال العديد مفقودين.

و كانت شرطة فورلي تشيسينا في منطقة إيميليا رومانيا قد أعلنت في وقت سابق أمس الأربعاء أن «عدد الضحايا المؤكد بلغ خمسة قتلى».

وصرح مسؤول في شرطة المنطقة «في المجموع لدينا ثلاثة ضحايا في فورلي، وواحد في تشيسينا، وواحد في تشيسيناتيكو قد يكون رجلاً ألمانياً فُقد أثره قبل أيام في ريميني».

وقبل أسبوعين فقط تعرّضت منطقة إيميليا رومانيا -واحدة من أكثر المناطق الغنية في إيطاليا- لأمطار غزيرة، ما تسبب في فيضانات أودت بشخصين.

وبلغ مستوى الأمطار هذه المرة 50 سم تساقطت في غضون 36 ساعة في فورلي وتشيسنا ورافينا؛ أي نحو نصف المعدل السنوي العادي من الأمطار.

وقال وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي: إن عدداً من الأشخاص قتلوا في الفيضانات التي اجتاحت بشدة منطقة إيميليا رومانيا، ما اضطر السلطات لإجلاء الآلاف في بلدتين ضربهما الفيضان، و دعا إلى خطة هندسية هيدروليكية جديدة على مستوى البلاد للتكيف مع تأثير حوادث الفيضانات والانهيارات الأرضية المتزايدة. مشيراً إلى الانهيار الأرضي في إيشيا خلال نوفمبر، والذي أودى بحياة 12 شخصاً، قال موسوميسي: إن إيطاليا تشهد بشكل متزايد طقساً استوائياً على غرار إفريقيا، مع فترات طويلة من الجفاف يتخللها هطول أمطار غزيرة لا يمكن للتربة امتصاصها. وقال موسوميسي لن يعود شيء إلى ما كان عليه مرة أخرى، وما حدث في هذه الساعات دليل على ذلك.

وأكد موسوميسي إجلاء 5000 شخص، وانقطاع خدمات الكهرباء عن 50 ألف شخص، وانقطاع خدمات الهاتف المحمول والأرضي عن أكثر من 100 ألف شخص.

وقالت هيئة السكك الحديد الإيطالية: إن بعض خطوط القطارات الإقليمية ظلت مغلقة حول بولونيا ورافينا، مع تأخيرات شديدة في أماكن أخرى.

ونشر عمدة مدينة تشيزينا إنزو لاتوكا مقطعاً مسجلاً مصوراً في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء على فيسبوك يحذر فيه من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في منطقة إميليا رومانيا، ما قد يؤدي إلى فيضان نهر سافيو وروافده الصغيرة مجدداً.

وحث السكان على الانتقال إلى الطوابق العليا من منازلهم وتجنب ضفاف الأنهار، وأعلن إغلاق حركة المرور على بعض الجسور والشوارع بعد أن تسببت الفيضانات الغزيرة في تدفق أنهار من الطين عبر المدينة.

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