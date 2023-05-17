بعد عزل الراضي.. فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة سيدي سليمان

2023-05-17 / 22:21
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هبة بريس _ سيدي سليمان

أعلن مجلس جماعة سيدي سليمان عن فتح باب الترشيح رسميا لرئاسة جماعة سيدي سليمان حسب وثيقة توصلت هبة بريس بنسخة منها موقعة من طرف باشا المدينة، وذلك بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15,85 الصادر في رمضان 1436 (7 يوليوز 2015).

كما يأتي هذا الإجراء بناء على الحكم الصادر بتاريخ 2023/7107/7 عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1713 القاضي بعزل ياسين الراضي من عضوية مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

هذا الإعلان أيضا، يندرج بناء على القرار العاملي رقم 31 بتاريخ 2023/05/17 القاضي بمعاينة إنقطاع ياسين الراضي عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس جماعة سيدي سليمان.

وحسب ذات الوثيقة، فإن عملية إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي سيدي سليمان ستبتدئ من يوم  الخميس2023/05/18، إلى غاية يوم الاثنين المقبل بتاريخ 2023/05/22، وذلك خلال ساعات العمل الإدارية بما فيها يومي “السبت/ والأحد” بمقر باشوية سيدي سليمان.

وتودع الترشيحات حسب ذات الوثيقة، وجوبا من طرف كل مرشح بنفسه و يشترط لذلك، أن يكون المترشح من بين الأعضاء والعضوات المزاولين مهامهم المنتخبون خلال الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر2021، والمرتبون على رأس اللوائح التي فازت بالمراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون التنظيمي 14_113 المتعلق بالجماعات.

ويتكون ملف الترشيح وفق ذات الوثيقة، من تزكية الحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو المترشحة، بالإضافة لطلب يتضمن الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي سيدي سليمان.

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