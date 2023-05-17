مدير مصنع “نيو موتورز”: “العاملون معنا كلهم شباب لا يتجاوز معدل أعمارهم 35 سنة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد خالد كريمي مدير مصنع “نيو موترز” ، الشركة التي ستطرح أول سيارة مغربية الصنع مائة بالمئة، بأن العاملين في المصنع كلهم لا يتعدى متوسط أعمارهم 35 سنة.

كريمي و في تصريح إعلامي رسمي، أوضح بأن الشركة اعتمدت على كفاءات مغربية شابة، لها من المهنية و التجربة و الطموح ما سيعطي قيمة مصافة للشركة و القطاع و لأول سيارة مغربية الصنع.

و شدد مدير مصنع “نيو موترز” على أنه قد تم احترام جميع الضوابط المتعارف عليها دوليا في صناعة السيارات، خلال إنجاز هذه السيارة، التي ستجوب طرق المملكة قريبا.

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