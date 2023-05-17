المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة ينهزم أمام السنغال

هبة بريس ـ رياضة

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعته مساء يومه الأربعاء 17 ماي 2023 بالمنتخب السنغالي.

وتدخل المباراة التي أقيمت بالسنغال في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة للاستحقاقات المقبلة.

و سيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة من جديد المنتخب السنغالي يوم السبت المقبل بداية من الساعة العاشرة صباحا.

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