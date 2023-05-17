سطات أحياء بلا ماء وأخرى محظوظة ومسؤول يوضح لهبة بريس

محمد منفلوطي_ هبة بريس

مشهد لمواطنين وهم يبحثون عن الماء يحملون قنينات من مختلف الأحجام، ولسان حالهم يقول: ” واش عندكم الماء..واش جا الماء، راه يومين هاذي وهو مقطوع…”، حتى المستشفى الرئيسي بالمدينة بدون ماء، وأطباء وممرضون يغسلون أيديهم ب ” السيروم”، حسب ما أكدته مصادرنا، هذا هو حال مدينة سطات وإلى حد كتابة هذه السطور، مع أزمة العطش الخانقة، أحياء ترزخ تحت تعثر خدمات الماء الصالح للشرب متوقفة، فيما أحياء أخرى نالت نصيبها وكأنها محظوظة…

حول هذا الموضوع، ربطت هبة بريس اتصالا هاتفيا بالمدير العام بالنيابة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء بالشاوية، الذي أكد أن إدارته لازالت تنتظر أن يفرج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن الحصة المعتمدة، لاسيما وأن مشكل الانقطاع ناتج عن عطب وتآكل على مستوى القناة الرئيسية بسد الدورات التي تزود المدينة، مضيفا أن اجتماع عقد في الموضوع بحضور الكاتب العام وكافة مسؤولي القطاع، تعهد من خلال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإصلاح العطب واطلاق الخدمات بعد الساعة التاسعة ليلا من ليلة اليوم.

وأكد المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء بالشاوية، أن الخزان الرئيسي المزود للمدينة يتوفر الآن على مايقارب 400 متر مربع في الساعة، وهي كمية غير كافية، علما أن الكمية المقررة دائما هي 1200متر مربع في الساعة، معربا عن استعداد مصالح إدارته للعمل جنبا إلى جنب مع مصالح المكتب المذكور لمعالجة الامر، علما أن الاخير يعتمد في معالجته لمثل هذه الأعطاب على خدمات بعض الشركات.

وتساءل العديد من المواطنين عن سبب استفادة أحياء دون أخرى والتي وصفوها بالمحظوظة، وهو الأمر الذي رد عليه ذات المسؤول عن الوكالة المستقلة، كون العطب طال قنوات دون غيرها، وعلى رأسها القنوات المزودة لمنطقة عين النزاع والأحياء المحيطة بها كحي الخير ومجمع الخير…

والغريب في الامر، أن هذه التصريحات تتنافى وتصريحات سابقة كان مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قد أدلى بها في اتصال هاتفي سابق مع هبة بريس والذي أكد من خلاله أن مكتبه أنهى الأشغال والكرة الآن لدى مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء لكي يقوموا بعملية التوزيع… ليبقى المواطن تائها بين تصريحات من هنا وهناك يتابع وعيونه على صنابير المياه المتوقفة منذ أمس الثلاثاء.

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