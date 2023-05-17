بنموسى: “تم تخصيص 7700 حافلة مدرسية لنقل التلاميذ هذا العام”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه قد تم تخصيص أكثر من 7700 حافلة للنقل المدرسي هذا العام.

بنموسى و خلال مداخلة له بمجلس المستشارين أكد أن عدد الحافلات التي تقدم خدمة النقل المدرسي هذا العام وصل لأزيد من 7700 حافلة عوض 3700 التي كانت قبل أربع سنوات.

الوزير ذاته أضاف بأن 530 ألف تلميذة وتلميذ يستفيدون من خدمة النقل المدرسي، 82 في المائة منهم بالوسط القروي، أي بزيادة ب 20 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.

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