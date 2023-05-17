بوريطة يتباحث مع وزراء خارجية دول عربية في جدة السعودية

2023-05-17 / 20:38
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هبة بريس ـ الرباط

أجرى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مباحثات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، اليوم الأربعاء في مدينة جدة السعودية.

و تباحث بوريطة مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية و ذلك على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية .

وتباحث بوريطة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومع كل من وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خراجية الأردن أيمن الصفدي.

كما تباحث بوريطة أيضا مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ووزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، ووزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك.

وتناولت هذه المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما يحقق مصالح المغرب وهذه الدول، كما شكلت فرصة للتداول في التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر ضمن القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العربية المقبلة.

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