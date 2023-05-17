وزارة بنموسى تقرر مراجعة استعمالات الزمن و تخفيفها لتلائم التلاميذ

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم العمل بمجموعة من الإجراءات لتجويد منظومة التعليم و منها مراجعة و تخفيف استعمال الزمن المدرسي.

و في هذا الصدد، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن الأداء العام للتلاميذ المغاربة لا يزال بعيدا عن المستوى المرغوب وفقا لنتائج الدراسة الدولية لتقويم تطور الكفايات القرائية المعروفة اختصارا ب”بيرلز 2021″.

و شددت وزارة بنموسى على أن النتائج المحصل عليها في الدراسة كشفت عن أزمة التعلمات التي يشهدها نظامنا التعليمي، والتي تدعم ضرورة نهج مقاربة تتأسس على الشفافية والمسؤولية و هو ما تتبناه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار خارطة الطريق 2022-2026.

خارطة الطريق المعتمدة ستشمل مجموعة من المجالات الهدف منها تجويد النظام التعليمي، و من بين الإجراءات التي ستشملها مراجعة استعمالات الزمن قصد تخفيفها وجعلها ملائمة لإيقاعات تعلم التلاميذ المغاربة.

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