وزارة بنموسى تقرر مراجعة استعمالات الزمن و تخفيفها لتلائم التلاميذ
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم العمل بمجموعة من الإجراءات لتجويد منظومة التعليم و منها مراجعة و تخفيف استعمال الزمن المدرسي.
و في هذا الصدد، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن الأداء العام للتلاميذ المغاربة لا يزال بعيدا عن المستوى المرغوب وفقا لنتائج الدراسة الدولية لتقويم تطور الكفايات القرائية المعروفة اختصارا ب”بيرلز 2021″.
و شددت وزارة بنموسى على أن النتائج المحصل عليها في الدراسة كشفت عن أزمة التعلمات التي يشهدها نظامنا التعليمي، والتي تدعم ضرورة نهج مقاربة تتأسس على الشفافية والمسؤولية و هو ما تتبناه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار خارطة الطريق 2022-2026.
خارطة الطريق المعتمدة ستشمل مجموعة من المجالات الهدف منها تجويد النظام التعليمي، و من بين الإجراءات التي ستشملها مراجعة استعمالات الزمن قصد تخفيفها وجعلها ملائمة لإيقاعات تعلم التلاميذ المغاربة.
4 تعليقات
على سلامتكم بحرا فقتو من الݣلبة
السي بنموسی واش فراسك شحال من مدرسة فالمدن الكبری فهاد البلاد تايخدمو بالتوقيت الثلاثي حيت مابقاتش الدولة تبني المدارس فالعالم القروي وداك التوقيت اللي تكلمنا عليه راه ماتاحصل فيه التلميذ والو حيت كاتمشي منو ساعة تقريبا غي ديال الدخول والخروج وجبد الدفتر خرج المقلمة دير هادي دير هادي ومن جهة أخرى التعليم الابتدائي يعاني الاكتضاض فالأقسام والكفاءات اللي كانت شحال هادي والنية اللي كانو تايخدمو بها نساء ورجال التعليم نقصات حيت التراكمات السياسية على هاد القطاع خلات الهيئة التدريسية مكرهة والسياسة ديال إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة زادت الطين بلة حيت كاين اللي عندو تلميذ مصاب بالتوحد ياربي يقابلو غي هو مغاديش يخليه يخدم إذن هادشي كلو اللي ذكرناه واش هي سياسة مقصودة لضرب ماتبقى في نعش التعليم العمومي أم أن المسؤولين على هاد القطاع عندهوم مصالح فهادشي لهذا التعليم خاصو ناس عايشين فالميدان وناس كاتخاف الله حيث يلانتصات جودة التعليم فالبلاد اعتبر بأن البيت الداخلي ديالك مهدد بالخراب مما ينتج عله من تخلف وإجرام ووووووو
مراجة عدد المتمدرسين بكل فصل كذلك.
خصوصا المستويات الدنيا.
يصل في بعض المؤسسات 50 و أكثر.
كيف يعقل ان يخرج التلميذ من المؤسسة يوم السبت و يعود يوم الاثنين، الارهاق الذهني للتلميذ يولد الشعور بالملل و النفور من الدراسة و المدرسة. يجب إعادة النظر في زمن التعلم، اعطوا التلاميذ متسعاا من الوقت نهاية الأسبوع حتى يمارس هوايته و يقبل على بداية جديدة