مع اقتراب عيد الأضحى.. عصابة سرقة المواشي تظهر من جديد ضواحي البيضاء

2023-05-17 / 20:06
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن اقتراب مناسبة عيد الأضحى قد أسال لعاب عصابة سرقة المواشي التي يصطلح عليها لدى العامية ب”الفراقشية”.

و في هذا الصدد، أقدم مجهولون على مهاجمهة إحدى الضيعات الفلاحية ضواحي الدار البيضاء بجماعة الساحل أولاد حريز في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

و قام أفراد العصابة بسرقة عدد من الأغنام و الأبقار التي كانت في “كوري” الضيعة قبل أن يفروا لوجهة غير معلومة، الأمر الذي استنفر السلطات الدركية التي فتحت تحقيقا في الموضوع بعد تلقيها شكاية من صاحب الضيعة.

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