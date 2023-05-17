عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران في جولتها السادسة و العشرون بلقاءات حارقة

هبة بريس ـ رياضة

تعود عجلة البطولة الاحترافية لكرة القدم الوطنية في قسمها الأول للدوران بداية من يوم السبت بإجراء ست مباريات عن الجولة السادسة و العشرين.

و برمجت العصبة الاحترافية مبارتين يوم السبت مساءا، الأولى بداية من السادسة مساءا و ستجمع بين أولمبيك أسفي و حسنية أكادير، فيما الثانية انطلاقا من الثامنة ليلا بين المغرب الفاسي و اتحاد تواركة.

يوم الأحد، سيكون عشاق كرة القدم المغربية على موعد مع أربع مباريات قوية، كلها ستجرى في الثامنة مساءا، و هي مباريات أولمبيك خريبكة و الدفاع الحسني الجديدي، و لقاء النادي السالمي و شباب المحمدية، و مباراة مولودية وجدة ونهضة بركان و كذلك اتحاد طنجة و الرجاء الرياضي.

و تقرر تأخير مبارتين اثنتين عن هاته ااحولة حتى يوم 29 ماي، و هما اللتين ستجمعان كل من الفتح الرياضي بالجيش الملكي و الوداد الرياضي بالمغرب التطواني بسبب مشاركة الزعيم العسكري و وداد الأمة في منافسات خارجية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0