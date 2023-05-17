بلخياط: “سنشرع في بيع السيارة المغربية للعموم ابتداءا من شهر يونيو ب 16 مليون ونص”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نسيم بلخياط، الرئيس المدير العام لشركة “نيو موتورز” بأن عملية تسويق و بيع السيارة الجديدة المغربية الصنع ستتم بداية من شهر يونيو القادم.

بلخياط و في تصريح إعلامي رسمي، أكد أن مصنع عين عودة جاهز منذ فترة و يشتغل ليلا نهارا ليكون شهر يونيو موعدا لتسويق و بيع السيارة المغربية.

و أضاف نسيم بلخياط بأن سيارة “نيو”، التي تم تقديمها أمام جلالة الملك، تعد أول علامة سيارات مغربية، من إنتاج كفاءات وطنية، حيث تم الاعتماد في تصميمها وتصنيعها على منظومة محلية لتجهيز السيارات طورت بالمملكة.

و أوضح الرئيس المدير العام لشركة “نيو موتورز” بأن محركات السيارة تتميز بالاقتصاد في استهلاك الوقود، مصيفا بأن سعر هذه السيارة سيتراوح بين 165 ألف دهم و195 ألف درهم حسب المميزات التي سيطلبها الزبون.

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