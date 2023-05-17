بلخياط: “سنشرع في بيع السيارة المغربية للعموم ابتداءا من شهر يونيو ب 16 مليون ونص”

2023-05-17 / 18:30
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد نسيم بلخياط، الرئيس المدير العام لشركة “نيو موتورز” بأن عملية تسويق و بيع السيارة الجديدة المغربية الصنع ستتم بداية من شهر يونيو القادم.

بلخياط و في تصريح إعلامي رسمي، أكد أن مصنع عين عودة جاهز منذ فترة و يشتغل ليلا نهارا ليكون شهر يونيو موعدا لتسويق و بيع السيارة المغربية.

و أضاف نسيم بلخياط بأن سيارة “نيو”، التي تم تقديمها أمام جلالة الملك، تعد أول علامة سيارات مغربية، من إنتاج كفاءات وطنية، حيث تم الاعتماد في تصميمها وتصنيعها على منظومة محلية لتجهيز السيارات طورت بالمملكة.

و أوضح الرئيس المدير العام لشركة “نيو موتورز” بأن محركات السيارة تتميز بالاقتصاد في استهلاك الوقود، مصيفا بأن سعر هذه السيارة سيتراوح بين 165 ألف دهم و195 ألف درهم حسب المميزات التي سيطلبها الزبون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأسمدة .. OCP يتم شراء 50% من شركة إسبانية

الأسمدة .. OCP يتم شراء 50% من شركة إسبانية

2023-05-17 / 16:55
Photo of مجموعتا Yamed وMoma تتحالفان تحت “Moma Group Maroc”

مجموعتا Yamed وMoma تتحالفان تحت “Moma Group Maroc”

2023-05-17 / 16:18
Photo of أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. الأربعاء 17 ماي

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. الأربعاء 17…

2023-05-17 / 10:21
Photo of انتخاب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب لولاية جديدة

انتخاب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب لولاية جديدة

2023-05-16 / 20:33
Photo of فوزي نجاح : عمر بطارية سيارة الهيدروجين يصل إلى 800 كلم

فوزي نجاح : عمر بطارية سيارة الهيدروجين يصل إلى…

2023-05-16 / 15:32
Photo of ” الأحرار” ينتقد السياسة النقدية لبنك المغرب

” الأحرار” ينتقد السياسة النقدية لبنك المغرب

2023-05-16 / 09:26
Photo of عمور: “تحقيق 93 مليار درهم كمداخيل سياحية من العملة الصعبة”

عمور: “تحقيق 93 مليار درهم كمداخيل سياحية من العملة…

2023-05-15 / 23:26
Photo of بنك المغرب: “مبادلات العملات الأجنبية بلغ 69,6 مليار درهم شهر مارس”

بنك المغرب: “مبادلات العملات الأجنبية بلغ 69,6 مليار درهم…

2023-05-15 / 21:04
Photo of فوزي نجاح.. من إبن عامل بسيط ضواحي الراشيدية لمبتكر أول سيارة تعمل بالهيدروجين

فوزي نجاح.. من إبن عامل بسيط ضواحي الراشيدية لمبتكر…

2023-05-15 / 20:11
Photo of من يكون نسيم بلخياط الذي وشحه الملك بسبب السيارة المغربية؟

من يكون نسيم بلخياط الذي وشحه الملك بسبب السيارة…

2023-05-15 / 19:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق