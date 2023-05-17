الركراكي يدافع عن أبوخلال.. ويؤكد :”لديه احترام كبير للآخرين ويقوم بالكثير من الأعمال الاجتماعية”

هبة بريس : رياضة

دافع الناخب الوطني وليد الركراكي عن الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، لاعب تولوز الفرنسي بعدما تعرض لعقوبة الايقاف من طرف إدارة ناديه.

وقال الركراكي في تصريح له دفاعا عن أبوخلال :” زكرياء لديه احترام كبير للآخرين، وفي كأس العالم كانت لدينا امرأة في منصب مديرة المنتخب، وحين ترفع صوتها كان يخفض رأسه”.

وأضاف :”أبوخلال يقوم بالكثير من الأعمال الإجتماعية، ويتبرع بمنحه لأحد دور الأيتام بمدينة الدار البيضاء، كما قام ببناء ملعب لكرة القدم لفائدى إحدى الجمعيات”.

ومعلوم أن تولوز الفرنسي أعلن توقيف اللاعب واستبعاده من الفريق الأول إلى أجل غير مسمى بعدما نشرت إحدى المنابر الإعلامية الفرنسية خبرا يفيد أن اللاعب أهان نائبة عمدة تولوز أثناء احتفالات ناديه بلقب كأس فرنسا.

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