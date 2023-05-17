سلوان .. مجهولون يقتحمون ليلا وكالة لتحويل الأموال قصد السرقة

هبة بريس : وجدة

قام مجهولون باقتحام وكالة بريد كاش بجماعة سلوان التابعة ترابيا لإقليم الناظور، ليلة أمس الثلاثاء 16 ماي الجاري، في محاولة لتنفيذ عملية السرقة.

وحسب مصدر مطلعة، فإن الأشخاص المقتحمين قاموا بحفر الحائط الخلفي للوكالة، ليتمكنوا من الولوج بداخلها، حيث لم يتمكنوا من اختلاس مبالغ كبيرة، لنقص السيولة المالية بها

وهذا، حلت عناصر الدرك الملكي بسلوان، وقامت بفتح تحقيق في الواقعة من أجل تحديد هوية مرتكبي هذا الفعل الجرمي.

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