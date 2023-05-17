تعرض مي سليم لحادث خطير:”رأيت الموت بعيني”

القسم الفني: هبة بريس

علقت الممثلة الأردنية المقيمة في مصر، مي سليم، على تعرضها لحادث سير خطير، نجت منه بأعجوبة وفق شقيقتها دانا حمدان قبل أيام قليلة، موجهة الشكر لكل من ساندها.

وقالت سليم في رسالة لها عبر حسابها في “إنستغرام”: “حقيقي المواقف الصعبة بتبين معادن الناس ومحبتهم وأنا ربنا أنعم عليّ بأجدع إخوات وجمهور، عاجزة عن الشكر لكل من سأل عليّ بمكالمة أو رسالة”.

وأضافت: “أنا ولله الحمد بخير وبحمد ربنا على كل حاجة هو كتبهالي.. شكرًا وربنا ما يوريكم أي حاجة وحشة أبدًا.. الحمدلله الذي نجانا ووهبنا الحياة من جديد”.

وشرحت مي سليم تفاصيل حادث السير قائلة: “لحظة التصادم كانت (عنيفة) للغاية، ربما رأيت الموت بعيني، لكن الحمد الله، أنني خرجت من تلك الحادثة بكدمات خفيفة، لم تؤثر على حركتي وقدرتي على استكمال تصوير أعمالي الدرامية التي أشارك فيها حالياً.

وتابعت : “أستكمل حالياً تصوير مشاهدي في فيلم (كابتن جاك) مع المخرج شادي علي، والفنان محمد ثروت، إذ كان من المقرر الانتهاء من تصويره منذ فترة؛ لكن بسبب انشغالي بتصوير مسلسل (تلت التلاتة) مع الفنانة غادة عبد الرازق، وانشغال الفنان محمد ثروت بتصوير أعماله الدرامية والسينمائية، أجّلنا التصوير لما بعد شهر رمضان”.

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