عقب “توقيف” صحفيين تركيين.. أنقرة تستدعي السفير الألماني

هبة بريس

استدعت أنقرة السفير الألماني، الأربعاء، على خلفية قضية “توقيف” صحفيَين تركيَين في مدينة فرانكفورت الواقعة وسط غربي البلاد، وفق “فرانس برس”.

وأعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، عن استيائه بعد إقدام الشرطة الألمانية على اعتقال موفد صحيفة “صباح” التركية، إسماعيل أرال، ومدير الشؤون التحريرية بصحيفة “صباح أوروبا”، جميل ألباي.

واعتبر ألتون أن مداهمة منزل ومكتب الصحفيين التركيين في ساعات الصباح الباكرة، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بهما يشكل “انتهاكا علنيا لحرية الصحافة”، على حد تعبيره.

وشدد المسؤول التركي على أن “موقف ألمانيا إزاء إسكات الصحفيين غير مقبول”، معربا عن “قلق أنقرة تجاه الضغوط الممارَسة على حرية الصحافة” في ذلك البلد الأوروبي، بحسب ما قاله.

في المقابل، نفى مدّعي عام ألماني محلي لوكالة فرانس برس أن يكون الصحفيان موقوفَين، لكنه أكّد توجيه تهمة “النشر الخطير لبيانات شخصية” بحقهما.

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