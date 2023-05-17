Festival des Vieilles Charrues Le rappeur français BOOBA

بوبا :”إذا تم إلغاء الحفل بالمغرب سيكون الأمر محزنا”

2023-05-17 / 14:28
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القسم الفني : هبة بريس

في أول خروج له، كشف الرابور الفرنسي “بوبا” عبر مقطع فيديو قام بنشره بمنصات التواصل الاجتماعي، -كشف-أن الحفل الذي يرتقب إحيائه بالمغرب لم يتم إلغائه لحدود الساعة.

وقال بوبا: “ننتظر جديد الحفل بالمغرب، الحفل لازال قائما، لكن إذا تم إلغاؤه سيكون ذلك مؤسفا حقا،نحب المغرب وإفريقيا، ولم نسئ يوما إلى المغاربة ولا لأي إفريقي”

و واصل قائلا:”كنت هناك دائما ولسنوات في العطل ومن أجل إحياء الحفلات، لذلك سيكون الأمر محزنا حقا لجمهورنا وللموسيقى ولإفريقيا، وفي حال تم إلغاؤه نحن آسفون”.

و اعتبر الرابور المغربي “بوبا” أن الحملة الإلكترونية التي شنت ضده يقف ورائها كل من الرابور “مايس” و ميتر جيمس” واصفا إياهما بالجبناء.

و جدير بالذكر أن خبر إحياء الفنان الفرنسي “بوبا” لحفله بالمغرب، خلف جدلا و ضجة واسعتين، وذلك بسبب استعماله كلمات تحمل إهانة للمرأة المغربية في أغانيه و كذا الإساءة للدين الإسلامي.

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‫20 تعليقات

  2. عندما تجد سوق تباع فيها سلعتك فعلم أنك مطلوب.
    العيب ليس في المغني العيب في من يدفع آلاف الدراهم ليشتري التداكير. والكل يعلم الأزمة الخانقة للمواطن المغربي.

    2

  4. نطالب كشعب مغربي نرفض تماماً بإدخال مثل هؤلاء الفنانين إلى بلدنا الحبيب..وانتهى الكلام.

    2

  5. مثل هؤلاء الفنانين يجب على الحكومة أن تمنعهم بالدخول إلى المغرب بصفة نهائية..

    2

  6. الحفل الذي يترقب احيائه بالمغرب يجب على الحكومة أن تقوم بالغائه تماما ولا داعي للنقاش.

    2

  7. نحن شعب مغربي إسلامي إذا تمكنت موافقة هذآ الحفل بالمغرب ستكون كارثة بالنسبة لديننا الحنيف لهذا يجب على الحكومة بالرفض تماماً له..

    1

  8. وماذا فعلت له المرأة المغربية حتى يهينها ؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيه.

    1

  9. ليس له حق بمس كرامة المرأة المغربية وإن لآ يتعدى حدود آلله ومن يتعدى حدود آلله فقد ظلم نفسه..

    1

  10. وقفة احتجاجية لمنع هذآ الحفل بالمغرب الذي قام هذآ الفنان باسائة الدين الاسلامي وكذا إهانة المرأة المغربية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    1

  11. له عدة عوامل لمنع هذا الحفل بالمغرب أولا نحن نعيش أزمة اقتصادية كبيرة زيادة عن ذالك اهانته للمرأة المغربية مع اسائة ديننا الإسلامي فلهذا نطالب بمنعه تماما.

  12. سيكون محزنا بالنسبة لك. أما بالنسبة لنا كمواطنين غيورين على وطننا. وعلى سمعة كرامة المغربيات.سنكون سعداد. واذا تم العكس ونظم الحفل من حضر للحفل لا غيرة له على امه واخواته. او على امها واخوتها. النوع المغيب اصلا. لا يعرف مايجري.هو من سيدخل. ربما الهجوم الذي هاجمت به المغربيات لا تكون الا تلقيت أموال من كابرانات فرنسا. تلك هي طرقهم للهجوم على المغرب.

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  16. المغربيات يدرب بهم المتل في احلاقهم وكفاحهم وصبرهم ووووو وحدت ولا حرج لهلا ايجيبك

    1

  18. لا نقبل بامثال واشباه الرجال وهادو لباغيين ايجيبوك الله ينعلهم حيت شمايت وماشي رجال يجيبو واحد بحالك

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  19. حتى لو أقيم الحفل

    فان يحضره الا من ماتت كرامته و ماتت فيه الوطنية

    Même si on garde ce concert, seuls ceux qui sont sans dignité et Anti-patri qui vont y assister !

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