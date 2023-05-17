Festival des Vieilles Charrues Le rappeur français BOOBA

بوبا :”إذا تم إلغاء الحفل بالمغرب سيكون الأمر محزنا”

2023-05-17 / 14:28
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القسم الفني : هبة بريس

في أول خروج له، كشف الرابور الفرنسي “بوبا” عبر مقطع فيديو قام بنشره بمنصات التواصل الاجتماعي، -كشف-أن الحفل الذي يرتقب إحيائه بالمغرب لم يتم إلغائه لحدود الساعة.

وقال بوبا: “ننتظر جديد الحفل بالمغرب، الحفل لازال قائما، لكن إذا تم إلغاؤه سيكون ذلك مؤسفا حقا،نحب المغرب وإفريقيا، ولم نسئ يوما إلى المغاربة ولا لأي إفريقي”

و واصل قائلا:”كنت هناك دائما ولسنوات في العطل ومن أجل إحياء الحفلات، لذلك سيكون الأمر محزنا حقا لجمهورنا وللموسيقى ولإفريقيا، وفي حال تم إلغاؤه نحن آسفون”.

و اعتبر الرابور المغربي “بوبا” أن الحملة الإلكترونية التي شنت ضده يقف ورائها كل من الرابور “مايس” و ميتر جيمس” واصفا إياهما بالجبناء.

و جدير بالذكر أن خبر إحياء الفنان الفرنسي “بوبا” لحفله بالمغرب، خلف جدلا و ضجة واسعتين، وذلك بسبب استعماله كلمات تحمل إهانة للمرأة المغربية في أغانيه و كذا الإساءة للدين الإسلامي.

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