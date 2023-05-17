تارودانت : مطالب بنتائج التحقيق في مقتل شاب بسبت الكردان
رفع نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مطلب الى السلطات المحلية وعلى رأسها المركز الترابي للدرك بسبت الكردان التابع لسرية تارودانت، الافراج عن نتائج التحقيقات التي باشرها المركز يوم 8 ماي الجاري، تاريخ العثور على جثة شاب ثلاثيني دهسته شاحنة كبيرة، ولاذ سائقها بالفرار.
الشاب الثلاثيني المسمى قيد حياته ( ع أ) وهو يتيم الابوين له ثلاث أشقاء من أسرة فقيرة، تقطن بدوار ايت دحان جماعة المهادي، تعرض لحادث سير بمدخل مدينة سبت الكردان، في الساعات الاولى من فجر الاثنين 8 ماي الجاري، يقول النشطاء ان شاحنة ( رموك) دهسه ولاذا سائقها بالفرار ، ومن ذلك التاريخ لا شيء حدث في مجريات التحقيق.
وتساءل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ، هل لجأت السلطات الى العديد من الكاميرات الموضوعة على طول الشارع ، في متاجر خاصة ومؤسسات عمومية ممكن الاستعانة بتسجيلاتها للحصول على معلومات الشاحنة التي صدمت الضحية واختفت عن الانظار.
8 تعليقات
خبر مؤلم رحمة الله عليه والصبر لي اخوته وادخله الله فسيح جناته
ادخله الله في رحماته وجعله الله من اهل الجنه والصبر لي اخوته
حسبنا الله ونعم الوكيل في بعض الناس المتهورين وعديمين المسؤولية رحمة الله عليه
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين وخد بحقه من هدا المجرم
متهور وعديم الضمير اللهم انتقم منه يارب هرب من عدالت الدنيا اين يهرب غدا عند وقوفه امام خالقه لاالاه إلا الله
انشاالله سيفضح الله امره عديم الاخلاق وعديم الرحمة اللهم انك تعلمه من هو افضح امره
الله يرحمو او يجعل مثواه الجنه انشالله ويصبر أهله
لم تعد هنا ضمائر حية عن بعض البشر قتله وفر بالهروب اين تهرب غدا عند لقاء الله