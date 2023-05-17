تارودانت : مطالب بنتائج التحقيق في مقتل شاب بسبت الكردان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

رفع نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مطلب الى السلطات المحلية وعلى رأسها المركز الترابي للدرك بسبت الكردان التابع لسرية تارودانت، الافراج عن نتائج التحقيقات التي باشرها المركز يوم 8 ماي الجاري، تاريخ العثور على جثة شاب ثلاثيني دهسته شاحنة كبيرة، ولاذ سائقها بالفرار.

الشاب الثلاثيني المسمى قيد حياته ( ع أ) وهو يتيم الابوين له ثلاث أشقاء من أسرة فقيرة، تقطن بدوار ايت دحان جماعة المهادي، تعرض لحادث سير بمدخل مدينة سبت الكردان، في الساعات الاولى من فجر الاثنين 8 ماي الجاري، يقول النشطاء ان شاحنة ( رموك) دهسه ولاذا سائقها بالفرار ، ومن ذلك التاريخ لا شيء حدث في مجريات التحقيق.

وتساءل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ، هل لجأت السلطات الى العديد من الكاميرات الموضوعة على طول الشارع ، في متاجر خاصة ومؤسسات عمومية ممكن الاستعانة بتسجيلاتها للحصول على معلومات الشاحنة التي صدمت الضحية واختفت عن الانظار.

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