مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران : 06 ملم

– مكناس : 03 ملم

– بني ملال : 02 ملم

– العيون والسمارة وميدلت : 01 ملم

– الرشيدية وفاس-السايس وتارودانت ومراكش وطانطان وبوعرفة وتزنيت وأكادير-المسيرة: أقل من ميليمتر

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