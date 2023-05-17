مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– إفران : 06 ملم
– مكناس : 03 ملم
– بني ملال : 02 ملم
– العيون والسمارة وميدلت : 01 ملم
– الرشيدية وفاس-السايس وتارودانت ومراكش وطانطان وبوعرفة وتزنيت وأكادير-المسيرة: أقل من ميليمتر
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13 تعليقات
امطار الرحمة والخير والبركات..
الحمد لله على هذه الامطار الخير ..
نتمنى استمرار هاته الامطار وان تنعش المردود الفلاحي والفرشة المائية..
قوله تعالى: «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ » ..
هاته الامطار ستساهم في توفير مخزون مائي لأشهر قليلة ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
الحمد لله على امطار الخير..
الحمدلله على أمطار خير
اللهم غيثا نافعا
اللهم رحمتك نرجو
هاته الامطار لها اثر كبير على المردود الفلاحي والفرشة المائية والأبار والسدود..
اللهم أغيثنا
امطار الرحمة رغم أنها جاءت في وقت متأخر..