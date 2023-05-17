تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2023-05-17 / 12:34
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران : 06 ملم

– مكناس : 03 ملم

– بني ملال : 02 ملم

– العيون والسمارة وميدلت : 01 ملم

– الرشيدية وفاس-السايس وتارودانت ومراكش وطانطان وبوعرفة وتزنيت وأكادير-المسيرة: أقل من ميليمتر

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‫13 تعليقات

  6. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..

  11. هاته الامطار لها اثر كبير على المردود الفلاحي والفرشة المائية والأبار والسدود..

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