عيد الأضحى .. منحة لمستوردي الأغنام

2023-05-17 / 12:22
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هبة بريس _ الرباط

قررت الحكومة تخصيص دعم مباشر لمستوردي الأغنام الذين سيستوردون الأكباش، من أجل فترة عيد الأضحى،

وتم تخصيص 500 درهم عن كل رأس سيتم استيراده من الخارج. وزاد اشعار صادر عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ، أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان تخفيض كلفة استيراد الأغنام

وكانت الحكومة قد قررت إلغاء رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة المطبقة، لتزويد الأسواق الوطنية بالعرض الكافي من الأغنام المخصصة لفترة عيد الأضحى، قبل أن تبادر إلى اتخاذ القرار الذي يقضي باستفادة المستوردين من منحة عن كل رأس غنم يجلب من الخارج.

وأورد المصدر ذاته أنه بمجرد استكمال عمليات الاستيراد، يجب على المستورد تقديم المستندات اللازمة لمصالح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني للاستفادة من هذا الدعم.

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