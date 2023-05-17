“قطر تقدم “عرضا فلكيا جديدا” لشراء مانشستر يونايتد

قالت صحيفة “التايمز” إن القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضا نهائيا محسنا، اليوم الثلاثاء، من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق، قد قدم عروضا سابقة لشراء عملاق الدوري الإنجليزي.

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة ” التايمز ” البريطانية، فإن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضا يقترب من 6 مليارات جنيه إسترليني.

وأضاف المصدر أن العرض يتضمن سداد ديون النادي بقيمة 536 مليون، وإعادة تطوير مقر التدريبات، وتحسن وتطوير أولد ترافورد، وإبرام صفقات جديدة.

وبدأت عائلة جليزر الأمريكية، المالكة ليونايتد، عملية بيع النادي، وتلقت عدة عروض، منها من الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن أي بيع ليونايتد سيتجاوز على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار، بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي.

وبحسب تقارير صحفية، فإنه من المقرر أن يتم الإعلام عن بيع النادي الإنجليزي من عدمه، مساء غد الأربعاء.

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