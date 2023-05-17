بسبب وفاة فهد الحيان..إصابة هيا الشعيبي بجلطة

القسم الفني : هبة بريس

نقلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إلى المستشفى إثر تعرضها لجلطة، قالت إنها بسبب حزنها الشديد على وفاة زميلها الممثل السعودي فهد الحيان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ52 عامًا نتيجة تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

ونشر الفنان عبدالعزيز المسلم مقطع فيديو وثق من خلاله زيارته للشعيبي في مستشفى الأميري، حيث ظهرت الأخيرة راقدةً على سرير المشفى بملامح متعبة.

وتمنى لها المسلم الشفاء والصحة، قائلًا: “أجر وعافية هيا إن شاء الله عسى الله يشافيك ويعافيك”، كما شكر وزارة الصحة والأطباء على اهتمامهم بصحتها وصحة المرضى الآخرين.

من جهتها، شكرت الشعيبي الأطباء الذين أشرفوا على حالتها، ودعت بالرحمة للفنان الراحل فهد الحيان.

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