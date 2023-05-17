حاتم عمور يؤكد خبر انفصاله من أم أطفاله :” قرار نهائي”

2023-05-17 / 10:36
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أكد النجم المغربي حاتم عمور الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي و المتعلقة بانفصاله عن زوجته ومديرة أعماله هند التازي.

وعلق عمور خلال حلوله ضيفا على برنامج ” مومو شو” على خبر الانفصال قائلا:” أنا حاليا أعتبر عازبا، لكن قانونيا لم ننفصل بعد”، في إشارة منه أن قرار الانفصال نهائي.

وفي سياق متصل، تمنى حاتم عمور التوفيق لطليقته هند التازي في حياتها الجديدة، مشددا على أن هذه الخطوة ليست بالسهلة.

و جدير بالذكر أن علاقة حاتم عمور وزوجته التازي دامت لأزيد من 13 سنة، كما أثمرت عن طفلين غيثة و محمد.

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