هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي الثلاثاء، بمقر البرلمان الأذربيجاني بالعاصمة باكو، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) صاحبة غافاروفا، اتفقا خلالها على تعزيز العلاقات البرلمانية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبان ثمنا خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير المغرب لدى أذربيجان عادل امبارش، المستوى الجيد للعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، مؤكدين على أهمية تعزيزها ورعايتها ودعمها عبر التواصل الدائم بين المؤسستين التشريعيتين وتبادل التجارب والخبرات.

وأبرز البلاغ أن رئيس مجلس النواب ورئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية أعربا عن تقديرهما واعتزازهما بجودة العلاقات بين البلدين، المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية، والدعم المتواصل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأعربت رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا، عن شكرها لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي على حضوره للمشاركة في الدورة الاستثنائية للبرلمان احتفالا بالذكرى المئوية لميلاد القائد حيدر علييف، الأب والزعيم القومي ومؤسس أذربيجان الحديثة.

كما أعربت السيدة غافاروفا عن اعتزازها بمستوى العلاقات البرلمانية الأذربيجانية- المغربية، مؤكدة أهمية تعزيزها وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين، بالنظر للمكانة المحورية التي تحتلها البرلمانات في الديمقراطيات الحديثة.

وأشارت السيدة غافاروفا إلى أن بلادها تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع المملكة المغربية، بالنظر للقيم المتقاسمة وللانشغالات المشتركة في البلدين، والتي على البرلمانات والديبلوماسية البرلمانية أن تلعب دور محوريا في تغديتها وتنميتها خاصة الثقافية والاقتصادية والسياسية.

وأثنت رئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية عاليا على المشاركة النشطة للمملكة المغربية في العمل البرلماني لحركة عدم الانحياز، وهي الشبكة التي تم إنشاؤها بمبادرة من رئيس أذربيجان السيد إلهام علييف، لافتة إلى الأثر المهم والإيجابي للعلاقات البرلمانية في تنمية العلاقات بين البلدين.

وأكدت في هذا الصدد على أهمية تعاون مجموعتي الصداقة والأنشطة والمبادرات المشتركة للبرلمانين في المنظمات البرلمانية الدولية

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المغرب وأذربيجان يتفقان على تعزيز العلاقات البرلمانية

أخبار

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣

09:08

المغرب وأذربيجان يتفقان على تعزيز العلاقات البرلمانية

مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)

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أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي الثلاثاء، بمقر البرلمان الأذربيجاني بالعاصمة باكو، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) صاحبة غافاروفا، اتفقا خلالها على تعزيز العلاقات البرلمانية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبان ثمنا خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير المغرب لدى أذربيجان عادل امبارش، المستوى الجيد للعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، مؤكدين على أهمية تعزيزها ورعايتها ودعمها عبر التواصل الدائم بين المؤسستين التشريعيتين وتبادل التجارب والخبرات.

وأبرز البلاغ أن رئيس مجلس النواب ورئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية أعربا عن تقديرهما واعتزازهما بجودة العلاقات بين البلدين، المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية، والدعم المتواصل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأعربت رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا، عن شكرها لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي على حضوره للمشاركة في الدورة الاستثنائية للبرلمان احتفالا بالذكرى المئوية لميلاد القائد حيدر علييف، الأب والزعيم القومي ومؤسس أذربيجان الحديثة.

كما أعربت السيدة غافاروفا عن اعتزازها بمستوى العلاقات البرلمانية الأذربيجانية- المغربية، مؤكدة أهمية تعزيزها وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين، بالنظر للمكانة المحورية التي تحتلها البرلمانات في الديمقراطيات الحديثة.

وأشارت السيدة غافاروفا إلى أن بلادها تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع المملكة المغربية، بالنظر للقيم المتقاسمة وللانشغالات المشتركة في البلدين، والتي على البرلمانات والديبلوماسية البرلمانية أن تلعب دور محوريا في تغديتها وتنميتها خاصة الثقافية والاقتصادية والسياسية.

وأثنت رئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية عاليا على المشاركة النشطة للمملكة المغربية في العمل البرلماني لحركة عدم الانحياز، وهي الشبكة التي تم إنشاؤها بمبادرة من رئيس أذربيجان السيد إلهام علييف، لافتة إلى الأثر المهم والإيجابي للعلاقات البرلمانية في تنمية العلاقات بين البلدين.

وأكدت في هذا الصدد على أهمية تعاون مجموعتي الصداقة والأنشطة والمبادرات المشتركة للبرلمانين في المنظمات البرلمانية الدولية.

من جهته شكر راشيد الطالبي العلمي رئيسة الجمعية الوطنية على الدعوة، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي قام به القائد حيدر علييف وسياسته لشعب ودولة أذربيجان، وهو ذات النهج الذي يواصله خلفه الرئيس إلهام علييف، مما مكن جمهورية أذرييجان من تحقيق إنجازات ومكتسبات في عدة مجالات .

وبعد أن استعرض رئيس مجلس النواب الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة و الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قدم لمحة عن التجربة البرلمانية المغربية وخصوصياتها، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوار والتشاور والتواصل بين مجلس النواب، والجمعية الوطنية بأدربيدجان، والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف بين المغرب وأذرييجان تتميز بمستواها الجيد، ومبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية، والدعم المتواصل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، معربا بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لجمهورية أذربيجان على موقفها المدعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وبمناسبة هذا اللقاء، وجه رئيس مجلس النواب دعوة لنظيرته رئيسة الجميعة الوطنية الأذربيجانية السيدة صاحبة غافاروفا، للمشاركة في القمة البرلمانية حول الحوار بين الأديان، التي ستعقد بمراكش شهر يونيو المقبل.

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