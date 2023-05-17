تأييد إدانة ساركوزي بثلاث سنوات سجنا في قضية فساد
أيدت محكمة استئناف فرنسية، اليوم الأربعاء، حكما بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لثلاث سنوات في قضية فساد.
وخسر الرئيس الفرنسي الأسبق، طعنا على الحكم الصادر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، حسبما أفادت رويترز.
وأيدت المحكمة حكما بسجن ساركوزي لثلاث سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ.
وقالت استئنافية باريس، إن الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.
وكانت محكمة فرنسية، قد أدانت ساركوزي في عام 2021 بمحاولة رشوة قاض بعد ترك منصبه، واستغلال النفوذ مقابل معلومات سرية حول تحقيق في الشؤون المالية لحملته الانتخابية عام 2007.
وينفي ساركوزي (68 عاما) الذي ترأس فرنسا لولاية واحدة بين عامي 2007 و2012 ارتكاب أي مخالفات.
وبحسب القرار الاتهامي، كان ساركوزي يسعى عبر القاضي إلى الحصول على معلومات يُفترض أن تكون سرية والتأثير على مسار محاكمة أخرى أمام محكمة التمييز، لكن طلبه رفض نهاية عام 2013.
في المقابل، كان يفترض أن يسهل ساركوزي عملية تعيين هذا القاضي في منصب في موناكو، لكنه لم ينله في نهاية المطاف.
والقضية الحالية المعروفة بملف “التنصت” منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي، ويتعلق بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
في هذا السياق، قال المدعي المالي الفرنسي، الأسبوع الماضي، إنه يتعين أن يمثل ساركوزي أمام القضاء في اتهامات بالفساد والحصول على تمويل ليبي من دون سند من القانون لحملته الانتخابية التي انتهت بفوزه بمنصب الرئيس عام 2007.
ويحقق ممثلو الادعاء في مزاعم بأن معمر القذافي أرسل ملايين اليوروهات نقدا إلى حملة ساركوزي الانتخابية، وهي مزاعم كان أحد أبناء القذافي أول من كشف عنها.
وذكر المدعي المالي أن ساركوزي واحد من 13 فردا يتعين أن يمثلوا أمام القضاء، وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة إليه تتضمن “التستر على غسل أموال، وتلقي رشى، وتمويل حملة بشكل غير قانوني، والتآمر بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات”.
18 تعليقات
نتمنى ان يشهد المغرب نفس الديمقراطية والعدالة والمساواة في الحكم ..
بلاد الديمقراطية..
ساركوزي من بين الرؤساء الذين كانوا فاسدين ..
هذه هي معنى ربط المسؤولية بالمحاسبة في نهاية الولاية ..
بجب محاسبة رؤساء الجماعات الذين فعلوا ماشاؤوا بالمواطنين..
دولة الحق والقانون..
نتمنى من القضاء المغربي عدم التراحم مع المسؤولين..
يتتحق ذالك وأكثر..
القضاء الفرنسي لا يعرف الرئيس من المواطن العادي الكل سواسي ..
الي دار الدنب يستاهل اللعقوبة كما يقال في المثل المغربي
الحمدوالله القانون يطبق علا الجميع ولاكن للاسف دائما تكون هناك تدخلات ومعارف يجب العقوبات عليها وعلا مثل هؤلاء الموجرمين مهما كانت مناصبهم
للاسف كتر الفساد في هذه الدنيا وبدون احترام الخالق ولا احترام الديانات المنسوبين اليها لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم سليم
هههههههه، بقاو تحلموا
عندما نسمع علا اصحاب المناصب الكوبرى واصحاب مسؤولية علا البلاد واهلها انهم اصحاب جرائم واغتصاب لانقول الى ان لله وان اليه راجعون
لابد أن نتجاوز مثل هذا الايجرام باجتهاداصحاب القاتون علا محاكمة الموذنبين محاكمة حادة ومشددة وعلا الجميع لاهدا صغير ولاهدا كبير والله الموعين
ملاحظة جد هامة واعادة التذكير مثل هذه الجرائم والاغتصاب الخطيرة والعنف وووووو لابد من اصحابها بمعاقبتهم علنا وبدون تستورات وتكون هناك عقوبات طويلة السجن وكتيرة الغرامات
أنا من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ وعانيت ماديا ونفسانيا وحرمت من منزلي ومن عطلتي ببلدي سنة٢٠١١ و٢٠١٢ اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين كما أنه ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به اللهم قد بلغت
بحال هدو خاسهم الحبس ميخرجوش منو بالخوصوص اصحاب الاغتصاب لحقاش هد الناس كيكونو محكورين ميقدوش ايدافعو علا راسهم لان الشخص الاخر كيستغل القوة انتاعو سواءا قوة جسد او منسب حسبنا الله ونعم الوكيل