طقس الأربعاء.. نزول أمطار أو زخات رعدية بهذه المناطق

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، نزول أمطار أو زخات رعدية بالشمال الشرقي والأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب نزول أمطار متفرقة واحتمال رعد فوق السهول ما بين البيضاء والصويرة، بالإضافة إلى أمطار ضعيفة أو قطرات متفرقة بالأطلس الصغير والسواحل ما بين تزنيت وطرفاية، وتساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط فوق القمم التي تتعدى 2200 متر.

عدا ذلك سيبقى الطقس حارا نوعا ما بأقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ كالعادة تناثر الغبار بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي ووسط المملكة، مع دائما تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالجنوب وبالجنوب الشرقي للبلاد والأطلس وجنوب المنطقة الشرقية والمناطق الوسطى

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 11 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و 24 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 11 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي .

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