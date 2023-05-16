هجوم مسلح على موكب أمريكي في نيجيريا يودي بحياة 4 أشخاص

2023-05-16 / 23:40
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هبة بريس ـ وكالات

أسفر هجوم مسلح استهدف موكبا أمريكيا في جنوب شرق نيجيريا يوم الثلاثاء، عن سقوط 4 قتلى ليس بينهم أي أمريكي، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض.

وأوضح المتحدث بإسم الشرطة المحلية إيكينغا توتشوكوو أن “الموكب لم يضم أي مواطن أمريكي”.

وأشار إلى أن المسلحين “قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية”، قبل أن يحرقوا سيارتهم.

من جهته، أكد المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن موكبا أمريكيا في نيجيريا تعرض لهجوم لم يسفر عن إصابة أي مواطن أمريكي.

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‫9 تعليقات

  3. ايادي الكابرانات والفاغنر وراء العملية بدون ادنى شك. على الولايات المتحدة ان تتحرك بسرعة .

  5. نتمنى التصدي لهاته الأعمال الإرهابية المسلحة التي تؤدي بكثير من اشخاص ابرياء..

  9. فرنسا لا تزال مستعمرة للدول الافريقية وهي المسؤولة عن انتشار الجماعات المسلحة..

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