بوريطة يستقبل الألماني نوربرت لامرت و يتباحثان سبل التعاون

2023-05-16 / 23:32
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هبة بريس ـ الرباط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، رئيس مؤسسة “كونراد اديناور”، نوربرت لامرت.

وأكد لامرت، في تصريح إعلامي أن لقاء اليوم مع بوريطة شكل مناسبة للتأكيد على أهمية وآفاق التعاون وضرورة إجراء حوار مكثف بين الطرفين، مبرزا أن مؤسسته تعمل بشكل ناجع مع شركائها على تنزيل بعض مشاريع النموذج التنموي الجديد للمملكة، إلى جانب مبادرات أخرى.

وأضاف ذات المتحدث أن مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية تعمل في المغرب منذ أزيد من 40 سنة مع شركاء في الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، في مجالات تهم، بالأساس، التعليم وبناء القدرات، والمشاركة السياسية والجهوية والمناخ والطاقة.

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